Riesige Drogen-Plantagen in Lagerhallen entdeckt

Weitere 1000 Stauden in zweiter Lagerhalle

Doch dabei blieb es nicht. Weitere Nachforschungen sollten in der Folge zu einer zweiten Indoor-Plantage im Bezirk Liesing führen - diese war noch weit größeren Ausmaßes. Gefunden wurden mehr als 1000 Marihuana-Pflanzen. Drei weitere mutmaßliche Täter im Alter von 27, 52 und 60 Jahren wurden noch vor Ort festgenommen. Detail am Rande: Der 52-Jährige war gerade mit der Ernte beschäftigt.