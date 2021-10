130 Schlepper an Grenze im Burgenland verhaftet

Täter gelang Flucht

Schlag auf Schlag ging es im September. Schon am 1. Tag des vergangenen Monats entdeckten Soldaten nahe der Puszta bei Siegendorf einen Seat Alhambra, der mit 19 Syrern besetzt war. „Der Mann am Steuer konnte flüchten, aber identifiziert werden. Die Geschleppten wurden einvernommen“, heißt es in den Aufzeichnungen.