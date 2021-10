Kritik an Mobile Homes: Kalte Betten befürchtet

Kurz vor der heurigen Sommersaison ist EuroParcs in Kärnten an den Markt gegangen. Die beiden Campingplätze von Norbert Schluga am Pressegger See und in Hermagor wurden in einem ersten Schritt übernommen. Kurz darauf folgten die Betriebe Wahaha im Rosental und Weißes Rössl am Wörthersee.