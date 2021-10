Teamchef-Frage: Wer soll sich das dann antun?

Aber so und so stellt sich eine brennende Frage: Was geschieht zu Jahresbeginn 2022 - kurz bevor es dann endgültig um die Qualifikation für die nächste WM geht? Die für Österreich trotz des fix verpassten zweiten Gruppenplatzes wegen der über die Nations League fixierten Teilnahme an den Play-offs im März theoretisch immer noch möglich ist.