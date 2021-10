Vertrauenskrise: ÖVP auf der Suche nach Auswegen

„Von einem extrem hohen Niveau tief gefallen“

Das Problem: Man habe alles auf eine Karte, also auf eine Person gesetzt, sagt Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. „Die ÖVP ist mit Kurz aber auch von einem extrem hohen Niveau tief gefallen.“ Vieles von dem, was zuletzt geschah, sei noch nicht in seinen Auswirkungen absehbar.