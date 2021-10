Höchste Zeit, den Garten winterfest zu machen

Im Herbst zeigen sich unsere Gärten noch einmal von ihrer farbenprächtigen Seite. Nach einer düsteren, kalten und verregneten Woche kann man diese Pracht am Wochenende noch einmal so richtig genießen. Aber auf Hobbygärtner wartet auch einiges an Arbeit: Das Grün muss jetzt auf den Winter vorbereitet werden.