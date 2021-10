Corona: Über 1000 Tote in steirischen Heimen

Dabei gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Bezirken: Trauriger Spitzenreiter ist Murau, mit einer Übersterblichkeit von 152 pro 1000 Bewohnern. Am glimpflichsten davon kamen Heime im Bezirk Voitsberg (29 pro 100 Bewohner). Auf die Ursachen lassen die nüchternen Zahlen kaum Rückschlüsse zu. Fest steht aber, dass es in größeren Heimen vermehrt zu Todesfällen kam. Unterschiede zwischen öffentlich und privat geführten Pflegeeinrichtungen konnten hingegen nicht festgestellt werden.



Tannenhof: Heim-Arzt fiel selbst tagelang aus

Vorgelegt wurde heute auch der Untersuchungsbericht zum obersteirischen Pflegeheim Tannenhof. 18 Menschen waren dort im Herbst 2020 verstorben, ein Großteil der Bewohner und des Personals war an Covid erkrankt - das Bundesheer musste übernehmen. Fest steht für die Expertenkommission, dass „gravierende Fehler“ passiert sind. So war im Tannenhof etwa der zuständige Arzt tagelang nicht vor Ort - er war selbst ausgefallen. Um solche Horror-Szenarien künftig zu vermeiden, empfiehlt die Kommission unter Primar Erich Schaflinger unter anderem, die ärztliche Versorgung in Krisenzeiten sicherzustellen und das auch zu kontrollieren. Bei den Kontrollen der Heime soll generell nachgeschärft werden. Künftig sollen dafür nicht mehr die regionalen Bezirkshauptmannschaften, sondern das Land zuständig sein.