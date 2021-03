Im Speisesaal standen Betten Verstorbener

„Völliges Versagen“

Die Heimbetreiber vom Arbeiter-Samariterbund, Peter Scherling sen. und Peter Scherling jun., wiesen im „Krone“-Interview jegliche Schuld von sich. Was vor allem die steirische Klubobfrau der Grünen, Sandra Krautwaschl, zutiefst empört. Sie findet klare Worte: „Die Führung des Arbeiter-Samariterbundes ist nicht in der Lage, angemessen zu handeln. Dieses Interview zeugt von einem völligen Versagen von Personen, die für Menschenleben verantwortlich sind.“ Und sie nimmt im selben Atemzug die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß in die Pflicht: „Wenn sie jetzt nicht handelt, ist sie mitverantwortlich dafür, wenn sich diese Vorgänge wiederholen.“