Die „Tannenhof“-Chefs weisen Schuld zurück

Scherling sen.: Es dürfte der 11. Oktober gewesen sein, als mich der Heimleiter angerufen und gesagt hat: „Ich glaube, wir haben Covid im Haus.“ Worauf der Auftrag von mir ergangen ist: „Schließt sofort die Türen, kein Rein, kein Raus!“ Plötzlich sind dann unsere Mitarbeiter und Bewohner erkrankt. Zum Schluss haben wir in einem kleinen Pflegeheim mit 50 Bewohnern 19 Mitarbeiter „verloren“. Wenn sie den Dienst aber nicht mehr aufrecht erhalten können, müssen sie was tun. Also habe ich dafür gesorgt, dass das Bundesheer einen Assistenzeinsatz in einem Pflegeheim macht.