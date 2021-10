Personalmangel: Im Pflegebereich brennt der Hut

Seit Jahren wird gewarnt, nun scheint der Personalmangel in der Pflege dramatisch zu werden. Nach eineinhalb äußerst fordernden Corona-Jahren werfen viele das Handtuch, dazu gehen geburtenstarke Jahrgänge in Pension - und viel zu wenig Nachwuchs kommt nach. Verzweifelt wird versucht, entgegenzusteuern. Die steirische Landesregierung lädt am Freitag etwa zu einem großen Pflegegipfel.