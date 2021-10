Experte: Datenlösch-Verdacht „nachvollziehbar“

SPÖ warnte vor „großer Löschaktion“

Nachdem SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer die „große Löschaktion“ am Donnerstagvormittag thematisiert hatte, beschäftigte sich auch der Nationalrat damit. Krainer stellte eine „Dringliche Anfrage“ an den Bundeskanzler, die in dessen Abwesenheit von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) beantwortet wurde. In den Antworten aus dem Kanzleramt wurden auch Vermutungen der SPÖ zurückgewiesen, wonach wenige Stunden vor der Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt ein Transportunternehmen Akten und Computer mitgenommen habe.