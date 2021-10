William übt Kritik am „Space-Race“ der Milliardäre

„Wir brauchen einige der besten Köpfe der Welt, die sich mit der Reparatur dieses Planeten befassen und nicht mit der Suche nach dem nächsten Ort, an dem sie leben können“, sagte der Prinz im Gespräch mit der BBC. Er selbst habe „absolut kein Interesse“ an einem Ausflug in den Weltraum. Es gebe „fundamentale Fragen“ hinsichtlich des CO2-Ausstoßes von Flügen in den Weltraum, gab der Royal zu bedenken.