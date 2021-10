Sonne, Föhn: Neue Woche bringt bis zu 24 Grad

Auf Sonnenschein und Wärme darf man sich in den kommenden Tagen freuen. Nach 17 Grad an Höchstwerten am bevorstehenden Wochenende klettert die Temperaturmarke in der kommenden Woche sogar auf bis zu 20, stellenweise sogar auf bis zu 24 Grad! Wermutstropfen: Eine Kaltfront beendet den spätsommerlichen Temperaturausritt.