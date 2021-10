Austro-Crack Rossi startet mit Iowa in die AHL

Dafür gilt es, sich noch mehr an das höchste Niveau zu gewöhnen. Rossi, der im Erwachsenen-Eishockey bisher acht Länderspiele für Österreich, ein Spiel in der Schweizer Nationalleague und 18 Partien in der zweiten Schweizer Liga absolviert hat, wird daher bei Iowa viel Spielzeit und Verantwortung als Center einer Offensivlinie bekommen. „Das Beste ist, nach Iowa zu gehen und dort ganz viel zu spielen, in allen Situationen. Das wird helfen, Leistungsträger zu werden“, so Guerin.