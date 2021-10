„Downgegradeter“ Kurz | Aufblühender Schallenberg

Wieder einmal geht es in der Politik um zwei verschiedene Welten - aber in diesem Fall nicht um das von Türkis-Grün zumindest in den ersten Wochen der koalitionären Zweisamkeit vielbeschworene „Beste aus beiden Welten“. Sondern um die große, weite europäische Politwelt auf der einen Seite - in diese tauchte gestern Alexander Schallenberg bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel erstmals als neuer Bundeskanzler der Republik. Auf der anderen Seite die „downgegradete“ neue politische Welt des weltläufigen bisherigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, der gestern im Nationalrat als Abgeordneter angelobt wurde. Herzlich und freundlich empfangen wurde Kurz dort nur von seinen Parteifreunden, die Parteichefs von Rot und Blau überschütteten ihn mit Kritik (Rendi-Wagner) und Hohn (Kickl). Glücklich und zufrieden, so melden es die „Krone“-Reporter aus dem Parlament habe Kurz an seinem ersten Tag als Klubobmann nicht gewirkt. Man kann es ihm nachfühlen.