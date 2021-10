Ryanair ließ Passagiere am Flughafen stehen

Mit Hilfe eines Tricks haben sich die betroffenen Passagiere Geld für ihre Tickets von Ryanair zurückgeholt, die sie aufgrund der Empfehlung von Regierungen oder aus Sorge vor der Pandemie nicht angetreten sind. Nun verweigerte ihnen das Unternehmen die Mitnahme, wie etwa die „Irish Times“ berichtete. Demnach dürften in Irland alleine am Mittwoch Hunderte Menschen betroffen gewesen sein. Nach Informationen des britischen „Guardian“ gibt es auch in Großbritannien zahlreiche Fälle.