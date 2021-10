Magier-Abenteuer in Las Vegas beginnt

Also kein Wunder, dass die Vorbereitungen für die Premiere Anfang November das Magier-Duo rund um die Uhr in Beschlag nehmen. Da bleibt wenig Zeit für Privates. „Zum Glück sind wir mit der Stadt durch frühere Auftritte schon etwas vertraut. Denn für Sightseeing fehlt uns leider die Zeit“, so das Zauberpaar. Nachts wird aber fleißig Kontakt mit der Heimat gehalten.