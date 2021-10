Instrumentales aus Jazz, Hip-Hop und Electronic

Die 1992 in Wattens geborene und derzeit in Wien lebende und arbeitende Komponistin und Saxofonistin Yvonne Moriel lässt sich in ihrer beruflichen Profession nicht so einfach in eine musikalische Schublade stecken. Sie verbindet in ihren Kompositionen Elemente des Jazz, Dub, Hip-Hop und Electronic gekonnt miteinander, wobei das äußerst hörbare Resultat daraus mit dem Wort „Instrumentalmusik“ definiert und genannt werden darf. Das entspricht auch der Intention der Künstlerin, die ihre Musik ohne stilistische Einschränkungen und aus einem impulsiven Kreativitätsprozess heraus entstehen lässt. Durch das Zusammenführen verschiedenster Stile sowie Zugänge und Herangehensweisen an das Musikmachen landet Yvonne Moriel immer wo anders und findet deshalb auch stets neue Inspirationen.