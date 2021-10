„Navy CIS: L.A.“-Star Ravil Isyanov ist tot

Bereits am 29. September erlag Ravil Isyanov seiner Krebserkrankung, wie sein Manager Frederick Levy jetzt dem „People“-Magazin bestätigte. „Ravil war ein einzigartiger Mensch. Er war ein wahrer Gentleman, extrem großzügig und unglaublich talentiert“, erinnerte dieser an den in Russland geborenen Schauspieler.