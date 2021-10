Afghanistan: Viele Tote bei Explosion in Moschee

Im Norden Afghanistans sind bei einer Explosion in einer Moschee in der Provinz Kunduz Dutzende Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. Das teilte am Freitag Jawad Sargar, ein Sprecher der militant-islamistischen Taliban, mit. Es gebe mindestens 28 Todesopfer und Dutzende Verletzte, heißt es.