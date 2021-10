Sogar Klopp begeistert: Ein Sport für jedermann

Duell mit Ex-Tennis-Stars

Doch nicht nur im Prater wird fleißig „gepadelt“! Krenn managt in Wien auch noch die „Padeldome“-Hallen in Erdberg (mit 9 Courts Mitteleuropas größte Indoor-Anlage) und Süßenbrunn. Letztere wird am Samstag feierlich eröffnet. Als Highlight für die Gäste gibt es um 16 Uhr ein Eröffnungsdoppel: Krenn trifft mit seinem kongenialen Partner David Alten auf Österreichs Ex-Tennis-Stars Jürgen Melzer und Stefan Koubek. Zeitgleich finden die offenen Wiener Meisterschaften mit einem Preisgeld in der Höhe von 1000 Euro statt.