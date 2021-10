Der Energieverbrauch muss um 37 Prozent runter!

Ausstieg aus Öl und Gas

Im Land ist man zuversichtlich, dass eine emissionsfreie Mobilität bis 2050 machbar ist und der Energiebedarf in diesem Sektor um 65 Prozent sinkt. Der Ausstieg aus Öl und Gas fürs Heizen ist der zweite große Brocken. Derzeit werden etwa noch 60.000 der rund 185.000 Gebäude in Tirol mit Öl beheizt. In Zukunft sollen das Wärmepumpen, Fernwärme und Holz leisten. Auch von der Wirtschaft erhofft man weitere Investitionen in energiesparende Systeme.