Knie-OP: Dreßen fällt für erste Saisonrennen aus

Der deutsche Alpin-Skirennfahrer Thomas Dreßen wird die ersten Speed-Events der kommenden Olympia-Saison und womöglich auch größere Teile des kommenden Weltcup-Winters verpassen. Er werde bei den Rennen in Lake Louise und Beaver Creek am letzten November- und ersten Dezember-Wochenende nicht an den Start gehen, sagte der 27-Jährige bei der Einkleidung des Deutschen Skiverbands (DSV) in Schwäbisch Hall am Mittwoch. Auch die Rennen in Gröden seien kein Thema.