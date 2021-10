Kim Kardashians Tochter stichelt gegen Elternhaus

Kardashian zahlte West aus

In dem Haus in den Hidden Hills in Los Angeles, das ihr so gar nicht gefällt, wird North mit ihren Geschwistern aber wohl noch länger leben müssen. Wie „TMZ“ jetzt nämlich berichtete, darf die Reality-TV-Queen die Luxusvilla auch nach der Trennung von dem Rapper behalten. Aus den Gerichtsdokumenten soll demnach hervorgehen, dass Kim sich mit Kanye diesbezüglich ohne viel Aufhebens geeinigt und ihren Ex bereits ausbezahlt habe.