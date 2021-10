Eingeklemmter Lkw-Lenker schwebt in Lebensgefahr

Ein 49-jähriger LKW-Fahrer aus Haag am Hausruck war am 12. Oktober 2021 gegen 9 Uhr am Gelände einer Firma in Kallham damit beschäftigt geladene Betonfertigteile mittels Kran abzuladen. Der Mann befand sich dabei allein auf der Ladefläche des nachstehend angeführten LKW-Anhängers. Einer von insgesamt 6 Betonteilen mit einem Gewicht von jeweils über 2 Tonnen wurde bereits vom Kran an den Montageort gehoben, als ein Arbeiter vor Ort Hilfeschreie wahrnahm und folglich feststellte, dass der 49-Jährige zwischen einem Metallsteher der Transportvorrichtung und zwei seitlich umgestürzten Betonplatten eingeklemmt war.