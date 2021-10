Drei Monate bedingt für Unfall mit zwei Toten

Eine Sekunde der Unachtsamkeit hatte schreckliche Folgen: Im Juli hatte der Paketzusteller beim Linksabbiegen in Oberhofen am Irrsee das entgegenkommende Motorrad eines deutschen Ehepaares (59, 60) übersehen. Eine Kollision war unvermeidlich. Das Bike krachte in die linke Seite des Klein-Lkws. Die Bayern wurden auf das Auto und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Sie starben noch an der Unfallstelle.