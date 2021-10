An der Landtagsspitze ist die Männerriege komplett

In Landesregierung wird es 7:2 stehen

Geschlechtermäßig trist wird es da auch in der neunköpfigen Landesregierung aussehen. LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) und SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer werden weiterhin die einzigen Damen dort bleiben, zumal die ÖVP auch ihren dazugewonnenen fünften Regierungssitz wohl mit einem Mann besetzen wird, nämlich mit ÖVP-Wahlkampfmanager (und Sozialpolitiker) Wolfgang Hattmannsdorfer. Vor sechs Jahren war ja auch die FPÖ nicht in der Lage, ihre damals dazu eroberten zwei Regierungssitze (also drei insgesamt) zumindest mit einer Frau zu besetzen.