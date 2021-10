FPÖ-Bauernchef Graf wird Zweiter Landtagspräsident

Klinger hat gerade den Bürgermeistersessel in Gaspoltshofen verteidigt: „Er wird sich auf diese Funktion und seine Unternehmen konzentrieren“, heißt es aus der FPÖ. Ökonomierat Ing. Franz Graf, zuhause in Kematen an der Krems, ist seit dem Herbst 2015 im Landtag und war dort bisher Bereichssprecher für Landwirtschaft, Jagd und Fischerei, Tierschutz. Zuletzt setzte er sich für gesetzliche Regelungen ein, die das Halten von Herdenschutzhunden (etwa gegen Wolfsangriffe) erleichtern sollen; darüber gibt es eine einstimmige Landtagsresolution an den Bund.