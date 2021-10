Deutschland: Polizist steckt junge Mutter in Brand

Es soll sich „im weitesten Sinne um eine Beziehungstat handeln“, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann am Montag zur Wohnung der 69-jährigen Mutter der Bekannten gefahren. Dort sei es zu einem Streit gekommen, in dessen Folge der 56-Jährige beide Frauen misshandelt haben soll. Nach mehreren Schlägen habe er die 33-Jährige in Brand gesetzt und sei geflohen, so die Strafverfolgungsbehörde.