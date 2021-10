Megan Fox posiert ohne Höschen mit ihrem Lover

Das Paar hat sich im März 2020 am Set des gemeinsamen Films „Midnight in the Switchgrass“ kennen und lieben gelernt, als Fox noch mit dem Schauspieler Brian Austin Green, mit dem sie drei Söhne hat, zusammen war. Laut Fox war es mit Machine Gun Kelly Liebe auf den ersten Blick: „Als ich ihm das erste Mal in die Augen geschaut habe, überkam mich die Gewissheit: ‚Ich kenne dich! Ich habe dich schon so oft und in so vielen verschiedenen Formen, in so vielen verschiedenen Leben gekannt‘. Und ich dachte in dieser Sekunde, ‚Oh Gott, du bist mein Seelengefährte‘.“