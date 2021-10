Schweden: Lebenslange Haft für Messerangreifer

Konkrete Tötungsabsicht bewiesen

Der 2016 nach Schweden gekommenen Afghane hatte vor der Vorinstanz von drei Angriffen berichtet, sich an mehr aber nach eigenen Angaben nicht erinnern können. Er beteuerte, nicht die Absicht gehabt zu haben, jemanden zu töten. Diese konkrete Tötungsabsicht sah das Berufungsgericht in Jönköping jedoch als erwiesen an, wie die Justiz am Dienstag mitteilte.