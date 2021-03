Attacke in Schweden: Drei Menschen in Lebensgefahr

Bei der mutmaßlichen Terrortat im schwedischen Vetlanda am Mittwochabend wurden drei Menschen lebensgefährlich verletzt, meldet die schwedische Nachrichtenagentur TT unter Berufung auf die betroffenen Krankenhäuser in der Region Jönköping. Zwei Menschen wurden demnach schwer verletzt. Am Donnerstag sollen weitere Zeugen der Tat vernommen werden.