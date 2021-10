Radfahrer auf Bahnübergang von Zug erfasst: tot

Am Montag gegen 15.40 Uhr war ein 50-jähriger Italiener mit seinem Mountainbike im Bezirk Lienz im Gebiet von Strassen unterwegs und wollte dort einen unbeschrankten Bahnübergang queren. Zur gleichen Zeit fuhr ein Zug von Tassenbach kommend in Richtung Mittewald vorbei. „Der Radfahrer fuhr unmittelbar vor der Triebwagengarnitur in die Kreuzung, die ohne Schranken aber mit einer Lichtzeichenanlage gesichert ist, ein und wurde von dem Zug erfasst“, berichtet ein Polizist.