Burgenland will Bioland Nummer 1 in der EU werden

„Das Burgenland setzt mit großen Schritten die Biowende erfolgreich um. Gesunde Kost in vielen Betrieben des Landes, in Schulen und Kindergärten sowie in Krankenanstalten sind nur einige der gesetzten Schritte. Wir wollen diese Maßnahmen jetzt aber auch stärker auf Bundes- und Europaebene verankert sehen. Damit das gelingt, braucht es aber auch die Unterstützung des Bundes und der EU. Ein erster wichtiger Schritt ist vor Kurzem gelungen“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.