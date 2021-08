Deutschland: Für Ungeimpfte neue Einschränkungen?

Die deutsche Regierung erhöht in der Corona-Impfkampagne den Druck und schließt neue Einschränkungen im Herbst - vor allem für Ungeimpfte - nicht aus. Das geht aus einem Papier des Gesundheitsministeriums hervor. Eine Regierungssprecherin betonte am Mittwoch, Ziel sei, einen neuen harten Lockdown zu verhindern. „Wir können den Pandemie-Verlauf beeinflussen.“ Sie appellierte an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen, ergänzte aber: „Wir wollen keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür.“