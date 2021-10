Das sagt Platter nach dem Rückzug von Kanzler Kurz

„Die Herausforderungen, mit denen Österreich aktuell konfrontiert ist und die in den kommenden Monaten nicht weniger werden, reichen von der Bewältigung der Corona-Pandemie über die Auswirkungen der Krise auf den Wirtschafts- und Arbeitsmarkt bis hin zur Klima- und Migrationsproblematik“, so Platter in einem Statement. Für all das brauche es eine funktionierende Regierung und keine parteipolitischen Experimente mit unsicheren Mehrheiten.