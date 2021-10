Rabiater Sex-Strolch attackierte Polizisten

Kaum zu bändigen war ein Einheimischer (47) am Freitagabend in Imst. Zunächst belästigte er eine Angestellte in einem Lebensmittelgeschäft, setzte Tatbestände nach dem Verbotsgesetz, verletzte und bedrohte einschreitende Polizisten und beschädigte schlussendlich noch ein Polizeiauto.