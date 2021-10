Kindergarten Um- und Zubau in St. Andrä eröffnet

„Mit Stolz können wir im Burgenland sagen, dass wir Vorreiter bei der Kinderbetreuung sind. Die Einführung des Gratiskindergartens, die bedarfsorientierten Öffnungszeiten und die Verringerung der Ferienzeiten sind wichtige Faktoren für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so Landesrätin Daniela Winkler. Sie bedankte sich auch bei den Vertretern der Gemeinde St. Andrä am Zicksee, weil sie diese Investition in die Zukunft ihrer Kinder getätigt hat.