Lenker wurde „schwarz vor Augen“: Schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag auf der Großsattelstraße in Villach ereignet. Einem 18-jährigen Lenker wurde während der Autofahrt „schwarz vor den Augen“. Das Auto kam in Folge von der Straße ab und wurde schwer verletzt. Dabei erlitt der 18-jährige, der sich alleine im PKW befand, schwere Verletzungen.