Neuer Ebola-Ausbruch in Ostafrika: WHO alarmiert

Enge Verbindungen in Nachbarländer

Der Fall trat nach WHO-Angaben in der Region Butsili in der Nähe der Stadt Beni auf, wo es bereits von 2018 bis 2020 Ebola-Ausbrüche gab. Während des zweijährigen Ausbruchs wurden fast 3500 Fälle nachgewiesen, 2299 Menschen starben. Beni ist ein Handelsknotenpunkt in der Region mit engen Verbindungen in die Nachbarländer Ruanda und Uganda.