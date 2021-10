„Sima-Ampel“: Nicht alle Lichter stehen auf Grün

Nicht überall ist man auf der Überholspur

Auch ehemals etwas heruntergekommene Straßen, wie etwa die Thaliastraße im 16. Bezirk, wurden aufgewertet, das Gersthofer Platzl in Währing ist ebenfalls endlich fertig. Doch nicht überall war man so schnell: Die flächendeckende Verkehrsberuhigung in der City etwa steht noch in den Sternen. „Die Gespräche mit dem Bezirk laufen sehr gut. Die bereits geplante Umgestaltung des Petersplatzes wird für massive Verkehrsberuhigung sorgen“, betont Sima. Auch bei der E-Mobilität ging etwas weiter. So wurden etwa 1000 neue Ladestellen in Betrieb genommen. Aber da ist noch Luft nach oben.