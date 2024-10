Studenten in Wohnungsnot: Verzweifelte Suche

Mit 1. Oktober starteten auch die Universitäten des Landes in ein neues Semester. Alleine in Wien gibt es über 193.000 Studenten. Darunter auch viele junge Menschen, die aus ihrem Heimatbundesland in die Hauptstadt gezogen sind, um dort zu studieren. Die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum ist jedenfalls enorm. Denn die Wohnungsnot bei den Studenten nimmt stark zu, viele haben Schwierigkeiten eine leistbare Bleibe zu finden. Einige kommen in einer WG oder im Studentenwohnheim unter.