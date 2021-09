U-Bahn-Ausbau bis Hernals und Wienerberg fix

Die erste Baustufe der U5 von Karlsplatz bis Frankhplatz ist bereits in Bau. Die vollautomatische Linie soll in diesem Abschnitt ab 2026 Fahrt aufnehmen. Mit der zweiten Baustufe bekommt die U5 dann noch vier weitere Stationen und wird zukünftig über die neuen Öffi-Knoten Arne-Karlsson-Park, Michelbeuern-AKH, Elterleinplatz bis nach Hernals führen. Dort wird die U-Bahn an die ÖBB-Vorortelinie (S-Bahn) angeknüpft. Die Trasse verläuft in Tieflage und wird rund vier Kilometer lang sein.