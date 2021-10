Lea Kempf beim Europacup in Portugal am Start

Trainingslager und Ruhepause

In den Herbstferien geht es für Lea - die meistens in der K1 in Dornbirn trainiert aber auch immer wieder der Abwechslung halber in den anderen Kletterhallen im Ländle anzutreffen ist - und das Jugendnationalteam noch eine Woche ins Trainingslager nach Arco (It) zum Felsklettern, bevor zwei Wochen Ruhe angesagt ist. Doch Ziele hat sie auch für die nächste Saison fest vor Augen: „Mir bleiben ja nur noch zwei Jahre bei den Juniorinnen. In dieser Zeit will ich auf jeden Fall bei allen großen Wettkämpfen, also Europameisterschaften und Weltmeisterschaften dabei sein. Danach will ich natürlich auch bei den Erwachsenen erfolgreich weiterklettern.“