Rabiater Schwiegersohn drehte komplett durch

Zwei mehrfach vorbestrafte Männer sind am Landesgericht Feldkirch zu 20 bzw. 15 Monaten Haft verurteilt worden. Ausgangspunkt war ein Familienstreit im April in einer Wohnung in Hard. Mit Hilfe seines Komplizen wollte der 34-jährige Hauptangeklagte mit Gewalt seine Frau aus der Wohnung ihrer Mutter zurückholen. Dabei stießen sie auf Widerstand, die Lage eskalierte völlig.