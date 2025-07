Weltmeistertitel trotz Handicap

Nicht billig

Der Sport von Hechenberger ist ein reines Hobby, die WM in Südafrika kostete rund 10.000 Euro. Dafür müssen Mama und Papa herhalten. Nick bleibt weiter Schüler, er wechselt ab Herbst in die HTL Rankweil, die Mittelschule in Frastanz schloss er vor kurzem mit sehr gutem Erfolg ab.