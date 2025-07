Finnischer Charme gewinnt Herzen des Publikums

Nein, auch heuer haben sich die Bregenzer Festspiele keinen Festredner, keine Festrednerin geleistet – dafür aber eine Conférencière: In diese Rolle schlüpfte am Mittwochvormittag souverän Lilli Paasikivi, also die Festspiel-Intendantin selbst. Damit dürften die Zeiten von kindlich anmutenden Handpuppen und entliehenen Figuren aus den Opernproduktionen Geschichte bei der Eröffnungszeremonie sein – gut so.