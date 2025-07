Die Bregenzer testen mit einem Hintergedanken

Was kein Zufall ist, denn die Bregenzer bereiten sich nicht nur auf die neue Saison in Liga zwei vor, sondern ganz speziell auch auf den ersten Gegner. Denn da kommen mit Rapid Wiens Amateuren auch gleich spielstarke junge Kicker. Und die erste Runde wird extrem wichtig für die Landeshauptstädter. Weil sie aufgrund der Liga-Sanktion mit drei Minuspunkten starten, aber auch, weil sie die vergangene Saison mit neun Niederlagen in Serie abgeschlossen hatten – viel davon wäre mit einem Sieg im ersten Spiel neutralisiert.