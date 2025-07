Das Geschenk einer Liebe

Diese Juli-Schubertiade im Markus-Sittikus-Saal in Hohenems war ein wenig auch ein Festival für Christian Gerhaher. Nach seinem überragenden Liederabend am Samstag sang er am Montagabend zusammen mit der Sopranistin Julia Kleiter, beide Male am Flügel begleitet von Gerold Huber, den Gerhaher bereits aus Schulzeiten kennt. Kleiter und Gerhaher habe soeben zusammen eine Aufführungsserie am Opernhaus Zürich absolviert, und zwar mit einer szenischen Version des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy.