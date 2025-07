Oedipe: ein Mythos mit zeitloser Relevanz

Die Oper „Oedipe“ wurde 1936 in Paris uraufgeführt. Man kann sich also vorstellen, dass die zentrale Gesangspartie nicht gerade konventionell ist.

Eine normale Partie, sagen wir von Verdi, kann ein erfahrener Sänger in zehn Tagen lernen. Für „Oedipe“ habe ich fast ein halbes Jahr gebraucht. Das ging, weil ich in dieser Zeit zwar Engagements hatte, aber eher unkomplizierte Partien. Oedipe ist eine Rolle, für die man gute Nerven und viel Erfahrung braucht, damit man seine Kräfte klug einteilt. Sie erfordert einen extremen Tonumfang in Höhe und Tiefe, es kommen Vierteltöne vor, man muss sprechen und schreien, alles über ein großes Orchester. Und am Ende ist die schönste, zarteste Arie zu singen.